Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 15:46

Корочка и аромат — бесподобны: картошка с салом в духовке — остановится есть будет сложно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картошка с салом в духовке — это простой, ароматный и невероятно вкусный гарнир, от которого не оторваться. Нежный картофель, пропитанный чесноком и салом, при запекании становится мягким внутри и хрустящим снаружи.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 200 г сала (свежего или соленого), 3-4 зубчика чеснока, соль, перец, свежая зелень (укроп, петрушка).

Рецепт: картофель нарежьте кружочками толщиной 0,5–0,7 см. Чеснок выдавите через пресс. В миске смешайте картофель, чеснок, соль и перец. Форму для запекания смажьте маслом (или выложите пергамент). Выложите картофель в форму. Сало нарежьте тонкими ломтиками или небольшими кусочками, выложите сверху на картофель.

Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до мягкости картофеля и румяной корочки. Готовую картошку посыпьте мелко рубленной зеленью.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
обеды
ужины
Дарья Иванова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.