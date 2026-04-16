Корочка и аромат — бесподобны: картошка с салом в духовке — остановится есть будет сложно

Корочка и аромат — бесподобны: картошка с салом в духовке — остановится есть будет сложно

Картошка с салом в духовке — это простой, ароматный и невероятно вкусный гарнир, от которого не оторваться. Нежный картофель, пропитанный чесноком и салом, при запекании становится мягким внутри и хрустящим снаружи.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 200 г сала (свежего или соленого), 3-4 зубчика чеснока, соль, перец, свежая зелень (укроп, петрушка).

Рецепт: картофель нарежьте кружочками толщиной 0,5–0,7 см. Чеснок выдавите через пресс. В миске смешайте картофель, чеснок, соль и перец. Форму для запекания смажьте маслом (или выложите пергамент). Выложите картофель в форму. Сало нарежьте тонкими ломтиками или небольшими кусочками, выложите сверху на картофель.

Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до мягкости картофеля и румяной корочки. Готовую картошку посыпьте мелко рубленной зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить шашлык из курицы на сковороде.