Курица и лаваш — идеальное сочетание для ужина за 15 минут: готовим кесадилью с сытной начинкой

Курица и лаваш — идеальное сочетание для ужина за 15 минут: готовим кесадилью с сытной начинкой

Кесадилья с курицей и сыром — это идеальный ужин для всей семьи, который готовится из доступных продуктов за 15 минут. Хрустящий лаваш, сочная курица и много сыра внутри создают идеальное сочетание вкусов и текстур.

Для приготовления понадобится: 2 круглых тонких лаваша (или тортильи), 300 г куриного филе, 1 помидор, 150 г твердого сыра, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: куриное филе нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до готовности, посолите, поперчите, добавьте паприку. Помидор нарежьте мелкими кубиками, добавьте к курице, прогрейте 2 минуты. Лаваши слегка смочите водой с двух сторон. На половину каждого лаваша выложите начинку, щедро посыпьте тертым сыром. Накройте второй половинкой лаваша и скрепите края вилкой.

Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте кесадилью с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячей, нарезав на треугольники.

