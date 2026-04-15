Больше не давлюсь сухой куриной грудкой, готовлю мясные пончики — так просто, но так вкусно

Мясные пончики из куриной грудки — это оригинальная, сочная и невероятно вкусная альтернатива привычным котлетам и наггетсам. Нежное куриное тесто со специями, запеченное в форме пончиков, покорит и детей, и взрослых.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 1 луковица, 1 яйцо, 50 г панировочных сухарей, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, 1 дополнительное яйцо для панировки.

Рецепт: в блендере перемолоть куриное филе, лук, яйцо, соль и специи до однородного фарша. Влажными руками сформируйте из фарша шарики. В каждом шарике сделайте пальцем отверстие, формируя пончик. Обмакните каждый пончик во взбитое яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях.

Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими с любым соусом. С этим рецептом о том, что грудка бывает сухой, вы даже не вспомните.

