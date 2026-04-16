Мини-киши с курицей: на ужин или в качестве закуски — блюдо из грудки, которое точно понравится

Мини-киши из слоеного теста — это вкусное блюдо, которое одинаково хорошо для праздничного стола в качестве закуски и быстрого ужина.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста, 300 г куриной грудки, луковица, морковь, болгарский перец, 2 яйца, 100 мл сметаны, 50 г твердого сыра, соль, перец.

Рецепт: тесто раскатайте, вырежьте кружочки по размеру формочек для маффинов или кокотниц. Уложите их формы, формируя корзиночки. Курицу нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистости. Лук, морковь и перец мелко нарежьте, обжарьте отдельно, затем смешайте с курицей, посолите, поперчите. Выложите начинку в корзиночки.

Яйца взбейте со сметаной и солью, залейте этой массой начинку. Сверху посыпьте тертым сыром. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяной корочки.

