Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 14:00

Мини-киши с курицей: на ужин или в качестве закуски — блюдо из грудки, которое точно понравится

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мини-киши из слоеного теста — это вкусное блюдо, которое одинаково хорошо для праздничного стола в качестве закуски и быстрого ужина.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста, 300 г куриной грудки, луковица, морковь, болгарский перец, 2 яйца, 100 мл сметаны, 50 г твердого сыра, соль, перец.

Рецепт: тесто раскатайте, вырежьте кружочки по размеру формочек для маффинов или кокотниц. Уложите их формы, формируя корзиночки. Курицу нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистости. Лук, морковь и перец мелко нарежьте, обжарьте отдельно, затем смешайте с курицей, посолите, поперчите. Выложите начинку в корзиночки.

Яйца взбейте со сметаной и солью, залейте этой массой начинку. Сверху посыпьте тертым сыром. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить картофель по-французски: режем, заливаем соусом и наслаждаемся чесночной вкуснятиной.

Проверено редакцией
Читайте также
Посейте в апреле — и даже на бедной почве вырастет пышный куст с вишневыми шапками. Для тех, кто любит яркие краски
Общество
Стало известно, когда в России появятся вакцины от глиобластомы и меланомы
Общество
Россиянам рассказали, где провести атмосферные семейные каникулы в мае
Общество
Курица и лаваш — идеальное сочетание для ужина за 15 минут: готовим кесадилью с сытной начинкой
Общество
Вместо шашлыка готовлю из свиной шеи сочные стейки: мясо, лук, духовка и немного времени
Общество
Общество
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган предложил России провести переговоры с Украиной в Стамбуле
«Если вы не инвестор»: Аксаков подсказал, куда деть свободные деньги
«Воевода» жив или нет? Угрозы, конфликты, что с Земцовым на самом деле
Психолог ответила, почему выросло число детей с ментальными заболеваниями
Геронтолог опроверг миф о профилактике старения
Краснодарскую экс-судью Хахалеву объявили в международный розыск
Новые обвинения, убийства: что известно о «теневом миллиардере» Сулейманове
Мессенджер MAX преодолел очередную рекордную отметку
В Госдуме резко высказались о сносе Вечного огня в Латвии
Москва и Баку подписали новые соглашения по экономическому сотрудничеству
Бутырская раскрыла, какая фигуристка должна была выиграть Олимпиаду
США пригрозили Ирану ударами по энергетической инфраструктуре
VK продала 25% Точка Банка компании «Интеррос»
До 20 клиентов итальянского банка могли оказаться в заложниках
В Москве открыли новую станцию МЦД
Оверчук поблагодарил Баку за поддержку в эвакуации граждан России из Ирана
Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу погиб в Таиланде
Бывшего заместителя мэра Львова задержали в европейской стране
«Никто не сможет уйти от нас»: Иран пригрозил потопить все корабли США
Герой России рассказал, как космонавты поддерживают здоровье на МКС
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.