Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 19:33

Картошка точно как из печи: готовим на соли с чесночком и зеленью

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картошка, запеченная на соли, — это блюдо, которое по вкусу точно как из русской печи: с нежной рассыпчатой мякотью, тонкой хрустящей корочкой и неповторимым ароматом.

Секрет в том, что соляная подушка создает эффект горячего пара, равномерно пропекая картофель и делая его невероятно вкусным.

Вам понадобится: 1 кг некрупной картошки, 500 г крупной соли, 50 г сливочного масла, пучок укропа, 2–3 зубчика чеснока.

Рецепт: картофель тщательно вымойте щеткой, обсушите. На противень насыпьте соль ровным слоем толщиной около 1 см. Выложите картофель на соль (не вдавливая, просто сверху). Запекайте в разогретой до 200°C духовке 40–50 минут до мягкости.

Масло растопите, смешайте с мелко рубленным укропом и выдавленным чесноком. Готовую горячую картошку смешайте с чесночно-масляной смесью.

Проверено редакцией
Бедра, картошка и бездрожжевое тесто: готовим татарский элеш — едят все и не могут остановиться
Общество
Бедра, картошка и бездрожжевое тесто: готовим татарский элеш — едят все и не могут остановиться
Никакой сложной техники: полкило картошки, кусочек бекона, горсть пармезана — и через 45 минут на столе кулинарное чудо
Общество
Никакой сложной техники: полкило картошки, кусочек бекона, горсть пармезана — и через 45 минут на столе кулинарное чудо
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Общество
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Семья и жизнь
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Готовим правильную перловку — нежную, сочную, зернышко к зернышку
Семья и жизнь
Готовим правильную перловку — нежную, сочную, зернышко к зернышку
картошка
рецепты
гарниры
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Картошка точно как из печи: готовим на соли с чесночком и зеленью Картошка, запеченная на соли, это блюдо, которое по вкусу точно как из русской печи: с нежной, рассыпчатой мякотью, тонкой хрустящей корочкой и неповторимым ароматом.
1 кг некрупной картошки
500 г крупной соли
50 г сливочного масла
пучок укропа
2-3 зубчика чеснока
Картофель тщательно вымойте щеткой, обсушите. На противень насыпьте соль ровным слоем толщиной около 1 см.
Выложите картофель на соль (не вдавливая, просто сверху). Запекайте в разогретой до 200°C духовке 40-50 минут до мягкости.
Масло растопите, смешайте с мелко рубленым укропом и выдавленным чесноком. Готовую горячую картошку смешайте с чесночно-масляной смесью.
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.