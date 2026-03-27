Картошка точно как из печи: готовим на соли с чесночком и зеленью

Картошка, запеченная на соли, — это блюдо, которое по вкусу точно как из русской печи: с нежной рассыпчатой мякотью, тонкой хрустящей корочкой и неповторимым ароматом.

Секрет в том, что соляная подушка создает эффект горячего пара, равномерно пропекая картофель и делая его невероятно вкусным.

Вам понадобится: 1 кг некрупной картошки, 500 г крупной соли, 50 г сливочного масла, пучок укропа, 2–3 зубчика чеснока.

Рецепт: картофель тщательно вымойте щеткой, обсушите. На противень насыпьте соль ровным слоем толщиной около 1 см. Выложите картофель на соль (не вдавливая, просто сверху). Запекайте в разогретой до 200°C духовке 40–50 минут до мягкости.

Масло растопите, смешайте с мелко рубленным укропом и выдавленным чесноком. Готовую горячую картошку смешайте с чесночно-масляной смесью.

