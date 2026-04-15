Приготовил щуку в первый раз и спешу поделиться рецептом — трюк-бутерброд для невероятного вкуса

Это блюдо способно превратить обычный ужин в маленький праздник. Сочетание сочной щуки, ароматных грибов и сливочного сыра, томленное в фольге, создает гармонию вкусов, достойную ресторанной подачи.

Что понадобится

2 крупных филе щуки, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 100 мл сливок 20%, 100 г сливочного сыра, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. сухих трав, соль, 0,5 лимона, бечевка, фольга.

Как я готовлю

Филе промываю, обсушиваю. На одном делаю надрезы сеткой, смазываю маслом. Грибы, лук и чеснок обжариваю, добавляю сливки, тушу 5 минут.

Остужаю, смешиваю со сливочным сыром и укропом. На целое филе выкладываю начинку, посыпаю травами. Накрываю вторым филе, перевязываю бечевкой, заворачиваю в фольгу.

Запекаю при 220 °C 40 минут. Перед подачей сбрызгиваю лимоном.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.