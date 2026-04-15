15 апреля 2026 в 15:31

Та самая хрустящая тюлька — готовлю вместо чипсов! Идеальная закуска на все случаи

Фото: D-NEWS.ru
Всего 2-3 минуты в кипящем масле — и тюлька превращается в хрустящий деликатес с нежным мясом и мягкими съедобными костями, богатыми кальцием и фосфором.

Что понадобится

Тюлька (каспийская килька) свежая или размороженная — 500 г, мука пшеничная — 3 ст. л., крахмал кукурузный — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., масло подсолнечное для фритюра — 300–400 мл, сметана 20% — 150 г, укроп свежий — 3-4 веточки, чеснок — 2 зубчика, соль для соуса — по вкусу, лимон для подачи — 2-3 дольки.

Как готовлю

Если тюлька заморожена, заранее разморозьте ее в холодильнике. Промойте рыбу в холодной воде, меняя ее несколько раз, затем обсушите бумажными полотенцами.

Для чистки аккуратно оторвите голову и удалите внутренности через брюшко — процесс быстрый, особенно при сноровке. В миске смешайте муку, крахмал, соль и перец.

Обваляйте каждую рыбку в сухой смеси или поместите все в пакет, добавьте смесь и энергично встряхните для равномерного покрытия.

Для соуса мелко порубите укроп, смешайте со сметаной, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и соль по вкусу.

В глубокой сковороде разогрейте масло до состояния фритюра (около 180 °C). Порциями обжаривайте тюльку по 2-3 минуты до золотистой хрустящей корочки.

Готовую рыбу выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте сразу.

