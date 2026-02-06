Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 22:28

Подлива из курицы: с такой вкуснятиной даже макароны превратятся в кулинарный шедевр

Фото: D-NEWS.ru
Подлива из курицы — настоящее спасение для повседневного ужина: она готовится быстро из доступных продуктов, а результат радует вкусом и сытностью. С такой вкуснятиной даже макароны превратятся в кулинарный шедевр.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. муки, 500–600 мл воды или куриного бульона, соль, черный перец, лавровый лист, сушеный укроп или петрушка.

Курицу нарежьте небольшими кубиками. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на средней терке, помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и нарежьте кубиками. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте масло. Обжарьте курицу на сильном огне до легкой корочки, посолите и поперчите, переложите в тарелку. В ту же сковороду добавьте лук и морковь, обжаривайте 5–7 минут до мягкости. Верните курицу к овощам. Добавьте томатную пасту и прогрейте минуту. Посыпьте все содержимое мукой, перемешайте. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте воду или бульон. Добавьте лавровый лист и сушеные травы. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 15–20 минут, пока соус не загустеет, а курица не станет мягкой.

Ранее был назван рецепт куриной грудки, которая запекается ровно 15 минут.

