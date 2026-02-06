Томатная подливка для мяса и рыбы: подойдет абсолютно к любому блюду

Томатная подливка настолько универсальна, что подойдет к любому блюду — как для мяса, так и рыбы. Она получается густой, бархатистой и ароматной, с насыщенным томатным вкусом и сладковатыми нотами лука и моркови.

Для приготовления понадобится: 700-800 г помидоров, 1 крупная луковица, 1 средняя морковь, 3-4 зубчика чеснока, 1 ч. ложка сахара, соль, черный перец, 1-2 щепотки сушеного орегано и базилика.

Сделайте на помидорах крестообразные надрезы, обдайте кипятком, снимите кожицу и измельчите мякоть. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте 5-7 минут до мягкости. Добавьте измельченные помидоры, сахар, соль, перец и сушеные травы. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 20-25 минут, периодически помешивая, чтобы соус загустел и уварился. Если он становится слишком густым, можно добавить немного воды. За 2-3 минуты до готовности добавьте измельченный чеснок и перемешайте.

Готовый соус можно оставить кусочками или превратить в гладкий крем с помощью блендера. Также его можно замораживать.

