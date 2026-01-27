Ароматное блюдо для семейного обеда или ужина: жаркое в сковороде — тут и мясо, и гарнир, и подлива

Жаркое в сковороде — это ароматное блюдо для семейного обеда или ужина. В нем собрано все самое лучшее — и мясо, и гарнир, и подлива, которая связывает все ингредиенты в единое, невероятно вкусное целое.

Для приготовления понадобится: 500-600 г свинины (лопатка, шея), 4-5 средних картофелин, 1-2 моркови, 1 крупная луковица, 2-3 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 1-1,5 стакана горячей воды, лавровый лист, соль, перец горошком.

Мясо нарежьте крупными кубиками, картофель — чуть мельче, морковь — кружочками или полукольцами, лук — кубиками, чеснок — пластинками. В глубокой сковороде хорошо разогрейте масло. Обжарьте мясо на сильном огне со всех сторон до румяной корочки, посолите и поперчите. Переложите мясо в тарелку. В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте еще 5 минут. Верните мясо обратно, добавьте картофель и чеснок. Влейте томатную пасту, разведенную в половине стакана воды. Залейте все оставшейся горячей водой так, чтобы жидкость почти покрывала ингредиенты. Добавьте лавровый лист и перец горошком. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 40-50 минут, пока мясо и картофель не станут мягкими.

