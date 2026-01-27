Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 20:28

Ароматное блюдо для семейного обеда или ужина: жаркое в сковороде — тут и мясо, и гарнир, и подлива

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жаркое в сковороде — это ароматное блюдо для семейного обеда или ужина. В нем собрано все самое лучшее — и мясо, и гарнир, и подлива, которая связывает все ингредиенты в единое, невероятно вкусное целое.

Для приготовления понадобится: 500-600 г свинины (лопатка, шея), 4-5 средних картофелин, 1-2 моркови, 1 крупная луковица, 2-3 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 1-1,5 стакана горячей воды, лавровый лист, соль, перец горошком.

Мясо нарежьте крупными кубиками, картофель — чуть мельче, морковь — кружочками или полукольцами, лук — кубиками, чеснок — пластинками. В глубокой сковороде хорошо разогрейте масло. Обжарьте мясо на сильном огне со всех сторон до румяной корочки, посолите и поперчите. Переложите мясо в тарелку. В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте еще 5 минут. Верните мясо обратно, добавьте картофель и чеснок. Влейте томатную пасту, разведенную в половине стакана воды. Залейте все оставшейся горячей водой так, чтобы жидкость почти покрывала ингредиенты. Добавьте лавровый лист и перец горошком. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 40-50 минут, пока мясо и картофель не станут мягкими.

Ранее стало известно, как приготовить бархатную подливу из сушеных грибов.

Проверено редакцией
Читайте также
Сочный цыпленок с сумасшедшей корочкой: готовим в духовке сразу с гарниром — сытный ужин на семью
Общество
Сочный цыпленок с сумасшедшей корочкой: готовим в духовке сразу с гарниром — сытный ужин на семью
Когда хочется чего-то новенького, готовлю мясной рулет с яйцами и сыром: сочный и нежный
Общество
Когда хочется чего-то новенького, готовлю мясной рулет с яйцами и сыром: сочный и нежный
Без майонеза и без ананасов: мясо по-французски — сытное горячее для семейных ужинов и праздников
Общество
Без майонеза и без ананасов: мясо по-французски — сытное горячее для семейных ужинов и праздников
Домашние котлеты по-киевски, которые не растекаются при жарке: начинка останется внутри
Общество
Домашние котлеты по-киевски, которые не растекаются при жарке: начинка останется внутри
Куриная грудка, которая запекается ровно 15 минут: быстрый, простой и легкий ужин
Общество
Куриная грудка, которая запекается ровно 15 минут: быстрый, простой и легкий ужин
рецепты
горячее
обеды
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шел, упал, очнулся, гипс: что делать при травме в гололед на улице
В Госдуме увидели одну тенденцию в отношении Европы к Украине
Потерявшая квартиру Долина дала концерт в крошечном баре и попала на видео
«Нас это мало волнует»: пресс-секретарь Лукашенко ответила на угрозы Киева
Мишустин дал новый статус добровольцам Росгвардии в российском приграничье
Меньшова, Алферова, Поплавская: кто из звезд вышел на «войну» с Богомоловым
Взрыв произошел на электроподстанции в Москве
Военэксперт оценил вероятность полномасштабного наступления ЕС на Россию
Точность и толщина: как геометрия влияет на срок службы металлоконструкций
Мрак в Киеве, происки НАТО у границ РФ, Меньшова vs Богомолов: что дальше
В какой город России переехать. Топ городов по уровню жизни, климату, ценам
Названы проблемы, которые встали перед Польшей из-за БПЛА
ЕС заключил еще одну историческую торговую сделку на фоне угроз Трампа
Летевшая в Британию женщина уснула на плече матери и не проснулась
«Адская тема»: Германия поддерживает палачей СС и унижает блокадников
В Верховной раде раскрыли, на чем держится власть Зеленского
Москалькова рассказала о судьбе без вести пропавших бойцов
«Критика и шельмования»: патриарх Кирилл преподал урок уважения к учителям
Трамп пообещал урегулировать очередной конфликт
Организаторы ожидают аншлаг на концерте Долиной в Москве
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.