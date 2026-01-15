Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 21:31

Бархатная подлива из сушеных грибов: секрет замачивания для невероятного вкуса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бархатная подлива из сушеных грибов — это рецепт, пришедший из глубины веков, который раскрывает всю мощь и аромат лесных даров. Рассказываем секрет замачивания для невероятного вкуса.

Для подливы вам понадобится: 50–70 г сушеных белых грибов или смеси, 500 мл молока, луковица, морковь, 2 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. муки, соль, черный перец. Грибы тщательно промойте, залейте теплым молоком и оставьте на 2-3 часа. Затем достаньте грибы (молоко не выливайте!), отожмите и мелко нарежьте. Лук и морковь мелко нарежьте. В сотейнике растопите сливочное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте грибы, жарьте 5 минут. Всыпьте муку, перемешайте и прогрейте 1-2 минуты. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте молоко, в котором замачивались грибы. Доведите до кипения, убавьте огонь, посолите, поперчите и тушите под крышкой 15–20 минут, пока соус не загустеет.

Молоко выполняет важнейшие функции: оно гораздо лучше воды вытягивает из грибов растворимые вкусовые и ароматические вещества, делая настой насыщенным; молочные белки и жиры придают готовому соусу бархатистую, кремовую консистенцию и красивый цвет; нейтрализует горечь.

Ранее стало известно, как приготовить подливу на сметане с курицей — подойдет к любому гарниру.

Проверено редакцией
Читайте также
С трюфельным маслом: картошка в аэрогриле — рецепт на 5 с плюсом
Семья и жизнь
С трюфельным маслом: картошка в аэрогриле — рецепт на 5 с плюсом
Ленивый ужин за 30 минут: рис с фрикадельками — спасет от длительной готовки каждую хозяйку
Общество
Ленивый ужин за 30 минут: рис с фрикадельками — спасет от длительной готовки каждую хозяйку
Что можно быстро приготовить в аэрогриле: неожиданная начинка для грибов
Семья и жизнь
Что можно быстро приготовить в аэрогриле: неожиданная начинка для грибов
Две картошки и горсть муки. Запекаю хрустящие кармашки с грибной начинкой — вкусно и просто
Общество
Две картошки и горсть муки. Запекаю хрустящие кармашки с грибной начинкой — вкусно и просто
Добавьте в курицу 1 ингредиент — и подлива станет шедевром: тушеная курица к пюре, рису и макаронам. Простой ингредиент — а вкус ресторанный
Общество
Добавьте в курицу 1 ингредиент — и подлива станет шедевром: тушеная курица к пюре, рису и макаронам. Простой ингредиент — а вкус ресторанный
рецепты
грибы
подливы
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп пригрозил привлечь армию для пресечения беспорядков в Миннесоте
Захарова прокомментировала слова Соловьева о внешней политике России
Обнищала: как спонсор ВСУ Лобода пытается вернуться в российский шоу-бизнес
Названо число госпитализированных после взрыва в Сыктывкаре
Седокова погасила миллионный долг Яниса Тиммы после их расставания
На Западе оценили значение конфликта Зеленского и Кличко
Российская ПВО ликвидировала группу БПЛА в небе над югом России
На Западе указали на заказчика подрыва «Северных потоков»
Суд ФРГ решил судьбу украинца, замешанного в подрыве «Северных потоков»
Страшное для НАТО слово: как свитер Лаврова вогнал Запад в панику
Стало известно о встрече Зеленского с Залужным
«Все хорошо»: воспитанник ЦСКА Адамс перед смертью искал клуб
«Устали»: на Западе увидели готовность украинцев пойти на уступки
В Башкирии закупили сельхозтехнику на 12 млрд рублей
«Прогресс»: Дмитриев отреагировал на неожиданные слова Мерца о России
В темнокожую звезду «Реала» бросили банан на Кубке Испании
С трюфельным маслом: картошка в аэрогриле — рецепт на 5 с плюсом
Минфин рекордно увеличит ежедневные продажи валюты и золота
В ДНР подросток сбежал из детдома и канул в Лету
Аффирмации: что это, как притянуть удачу и деньги без магии? Готовые фразы
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.