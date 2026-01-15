Бархатная подлива из сушеных грибов: секрет замачивания для невероятного вкуса

Бархатная подлива из сушеных грибов — это рецепт, пришедший из глубины веков, который раскрывает всю мощь и аромат лесных даров. Рассказываем секрет замачивания для невероятного вкуса.

Для подливы вам понадобится: 50–70 г сушеных белых грибов или смеси, 500 мл молока, луковица, морковь, 2 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. муки, соль, черный перец. Грибы тщательно промойте, залейте теплым молоком и оставьте на 2-3 часа. Затем достаньте грибы (молоко не выливайте!), отожмите и мелко нарежьте. Лук и морковь мелко нарежьте. В сотейнике растопите сливочное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте грибы, жарьте 5 минут. Всыпьте муку, перемешайте и прогрейте 1-2 минуты. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте молоко, в котором замачивались грибы. Доведите до кипения, убавьте огонь, посолите, поперчите и тушите под крышкой 15–20 минут, пока соус не загустеет.

Молоко выполняет важнейшие функции: оно гораздо лучше воды вытягивает из грибов растворимые вкусовые и ароматические вещества, делая настой насыщенным; молочные белки и жиры придают готовому соусу бархатистую, кремовую консистенцию и красивый цвет; нейтрализует горечь.

