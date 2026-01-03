Новый год — 2026
03 января 2026 в 18:01

Подлива на сметане с курицей — подойдет к любому гарниру: по-домашнему вкусное горячее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте невероятно нежную и густую подливу на сметане с курицей, луком и морковью, которая станет идеальным дополнением к любому гарниру — картофельному пюре, гречке или макаронам.

Это по-домашнему вкусное горячее. Оно получается бархатистым и насыщенным: нежная курица, сладковатые тушеные овощи и густой сметанный соус создают идеальную гармонию.

Вам понадобится: 500 г куриного филе или бедрышек без кости, 1 крупная морковь, 1 луковица, 300 г сметаны (20%), 1 ст. л. муки, 200 мл воды или куриного бульона, растительное масло для жарки, соль, перец, сушеные травы по вкусу. Курицу нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте на разогретом масле до румяной корочки, переложите в тарелку. В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте тертую морковь и жарьте до мягкости. Верните курицу к овощам. Посыпьте содержимое сковороды мукой, хорошо перемешайте и готовьте минуту. Влейте воду или бульон, добавьте сметану, соль, перец и травы. Тщательно размешайте, чтобы не осталось комочков. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и тушите под крышкой 15–20 минут, пока соус не загустеет, а курица не станет полностью мягкой.

Ранее стало известно, как приготовить мясо по-французски — классический подробный рецепт.

