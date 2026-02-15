Если тоскуете по советской кухне — этот рецепт подливы как в столовой точно поднимет настроение

Этот рецепт — настоящая машина времени. Один аромат этой подливы — и вы снова в советской столовой, где к макаронам или пюре обязательно подавали этот незамысловатый, но такой душевный соус.

В сковороде или сотейнике растапливаю 1 ст. л. сливочного масла с 1 ст. л. растительного. Всыпаю 1 ст. л. муки и обжариваю на среднем огне 1-2 минуты до легкого кремового оттенка и орехового аромата, постоянно помешивая венчиком.

Добавляю 1 ст. л. томатной пасты и прогреваю вместе с мучной заправкой еще минуту. Затем тонкой струйкой, активно помешивая, вливаю 500 мл воды. Добавляю 1 ст. л. сахара, соль и перец по вкусу. Довожу до кипения и томлю на медленном огне 5-7 минут до загустения, не переставая помешивать. Готовая подлива должна иметь консистенцию нежирных сливок.

