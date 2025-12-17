Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 03:46

Не ждите лета, сажайте сразу после зимы — этот цветок зацветет через пару недель после посадки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Чтобы добавить красок в сад в первые же теплые дни, выбирайте морозостойкие первоцветы. Идеальный вариант для посадки самой ранней весной — примула садовая.

Ее саженцы в контейнерах можно высаживать в оттаявшую и прогретую солнцем землю, как только появится возможность работать на участке. Примула обладает удивительной холодостойкостью, и даже легкие ночные заморозки не помешают ее росту и цветению.

Уже через пару недель после посадки она порадует вас яркими, собранными в аккуратные букетики цветами всевозможных оттенков: от белого и желтого до розового, синего и бордового. Растение нетребовательно, хорошо приживается на влажных, но дренированных почвах в полутени, например под деревьями или у северной стороны дома. Не ждите лета, сажайте сразу после зимы!

Ранее был назван цветок, который за один сезон создаст живой ковер вместо забора с сотнями крупных цветов.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два россиянина получили ранения из-за атаки ВСУ на Кубани
Мерц оценил шансы на решение ЕС по замороженным активам РФ
Вильфанд назвал регионы, где температура упадет ниже нормы
Лукашенко высказался о переходе Крыма в состав РФ
Сыну голливудского режиссера предъявят обвинения в убийстве родителей
Атака БПЛА на Краснодарский край ночью 17 декабря: взрывы, что известно
Стало известно, сколько рабочих дней в 2026 году ждет россиян
Врач раскрыла, кому нельзя есть красную рыбу на Новый год
Лукашенко озвучил мнение Трампа по поводу исчезновения Украины
Лукашенко раскрыл, чего хотят Путин и Зеленский
«Сколько я женщин погубил»: Мясников признался во врачебной ошибке
Фаза Луны сегодня, 17 декабря: время интуиции, науки и раздачи долгов
Переводчики Зеленского в Гааге дважды сделали опасную ошибку
Очевидцы рассказали, что над Краснодарским краем снова грохочут взрывы
СКА разгромил китайских драконов на своем льду
Названы темы итогового обращения Трампа к нации
В некоторых селах подконтрольной Киеву части ДНР ввели эвакуацию
Как подготовить дом для празднования Нового года. Инструкция для дачников
Одесса остается без путей снабжения: почему РФ вынуждена бить по ее портам
В Госдуме прокомментировали задержание в Германии Семака и его супруги
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.