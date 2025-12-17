Не ждите лета, сажайте сразу после зимы — этот цветок зацветет через пару недель после посадки

Чтобы добавить красок в сад в первые же теплые дни, выбирайте морозостойкие первоцветы. Идеальный вариант для посадки самой ранней весной — примула садовая.

Ее саженцы в контейнерах можно высаживать в оттаявшую и прогретую солнцем землю, как только появится возможность работать на участке. Примула обладает удивительной холодостойкостью, и даже легкие ночные заморозки не помешают ее росту и цветению.

Уже через пару недель после посадки она порадует вас яркими, собранными в аккуратные букетики цветами всевозможных оттенков: от белого и желтого до розового, синего и бордового. Растение нетребовательно, хорошо приживается на влажных, но дренированных почвах в полутени, например под деревьями или у северной стороны дома. Не ждите лета, сажайте сразу после зимы!

