14 ноября 2025 в 11:51

Эксперт рассказал, сколько нужно получать для пенсии в 45 тыс. рублей

Финэксперт Трепольский: для пенсии в 45 тыс. рублей нужна зарплата в 230 тыс.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Для получения пенсионных выплат в размере 45 тыс. рублей необходимо заработать примерно 260 индивидуальных пенсионных коэффициентов, такие расчеты представил финансовый эксперт Дмитрий Трепольский в комментарии для «Газеты.Ru». По его словам, для достижения этого количества ИПК нужно в течение 26 лет ежемесячно получать заработную плату в размере 230 тыс. рублей.

Максимальное количество баллов, которое можно заработать за один год, ограничено законом и составляет 10. Если работать 26 лет с зарплатой 230 тыс. рублей в месяц, можно накопить 260 ИПК. Таким образом, стабильная зарплата в диапазоне от 230 тыс. рублей в месяц и выше на протяжении 26 лет является условием для достижения целевой пенсии в 45 тыс. рублей, — сказал эксперт.

Ранее декан НИУ ВШЭ Вадим Виноградов говорил, что неточности в записях трудовой книжки способны создать серьезные трудности при оформлении пенсионных выплат. Основную опасность, по его словам, представляет неправильное указание дат приема на работу и увольнения.

До этого председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил за проведение ежеквартальной индексации пенсий. Он констатировал, что существующие выплаты отстают от инфляции, несмотря на регулярное повышение.

