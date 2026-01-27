В Хабаровском крае восстановили движение поездов после схода 16 вагонов

На станции Корфовская Хабаровского района завершены аварийно-восстановительные работы после схода 16 грузовых вагонов, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Хабаровскому краю. Движение поездов осуществляется в штатном режиме, задержек в графике допущено не было.

На станции Корфовская Хабаровского района полностью завершены аварийно-восстановительные работы. Движение составов осуществляется в штатном режиме. За время ремонтных работ задержки поездов не допущено, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном перегоне в Хабаровском крае произошел сход вагонов грузового поезда. Поезд перевозил уголь по маршруту из Хабаровска в Находку. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

До этого сообщалось, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Польше на участке Мехов — Сломники. По словам министра инфраструктуры республики Дариуша Климчака, в поезде находилось около 20 человек, обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, на перегоне Жданка — Товарково в Тульской области произошел сход четырех грузовых цистерн. Инцидент случился в составе грузового поезда, следовавшего в направлении Ельца, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.