Четыре цистерны грузового поезда сошли с рельсов под Тулой

На перегоне Жданка – Товарково в Тульской области произошел сход четырех грузовых цистерн. Инцидент случился в составе грузового поезда, следовавшего в направлении Ельца, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, сошедшие цистерны были порожними. Всего в составе поезда находился 71 вагон.

На перегоне Жданка — Товарково произошел сход четырех порожних грузовых цистерн в составе грузового поезда, следовавшего в направлении Ельца. Пострадавших нет. Всего в составе 71 вагон, — уточнил глава региона.

К месту аварии из Узловой направлен восстановительный поезд, работы уже начаты. На месте чрезвычайного происшествия работают профильные службы и аварийно-спасательные формирования.

По данным пресс-службы регионального МЧС России, для ликвидации последствий привлекаются 14 человек личного состава и 4 единицы техники. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и точные причины инцидента. Губернатор Миляев предупредил, что возможны задержки в движении поездов по данному участку, и пообещал держать ситуацию на личном контроле.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Польше на участке Мехов — Сломники. По словам министра инфраструктуры республики Дариуша Климчака, в поезде находилось около 20 человек, обошлось без жертв и пострадавших.