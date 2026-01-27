Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 09:48

Мошенники придумали новую схему с фальшивыми штрафами от ГИБДД

МВД РФ: мошенники выманивают код от «Госуслуг» через поддельные штрафы от ГИБДД

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мошенники придумали новую схему с использованием темы неоплаченных штрафов ГИБДД, направленную на хищение кода от портала «Госуслуги», рассказали ТАСС в МВД России. По информации ведомства, злоумышленники действуют под видом судебных приставов и представителей силовых ведомств.

Жертве поступает звонок от человека, представляющегося сотрудником ФССП. Он информирует о наличии неоплаченного штрафа за нарушение ПДД, на который якобы начислены крупные пени. Для проверки жертве предлагают зайти в личный кабинет на «Госуслугах», для чего злоумышленник запрашивает одноразовый код подтверждения из СМС.

Получив код, мошенники прекращают разговор. Спустя некоторое время пострадавшему звонят подставные «менеджер Росфинмониторинга» и «работник ФСБ». Они убеждают жертву в том, что, сообщив код, она передала персональные данные аферистам. Лжесиловики заявляют, что «вычислили» мошенников, но для их задержания требуется перевести все накопления на «безопасный счет».

Ранее мошенники стали выманивать личные данные россиян под предлогом записи к врачу. Теперь они звонят на личный номер и просят продиктовать код из СМС-сообщения. Аферисты убеждают, что код им необходим, якобы чтобы сохранить попытку записи к врачу, которая могла потеряться из-за проблем на сервере.

