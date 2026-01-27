Что посмотреть в Шлиссельбурге: крепость Орешек и не только

Маленький город Шлиссельбург, затерянный в истоке бурной Невы из Ладожского озера, является одним из самых насыщенных историей мест Ленинградской области. Основные достопримечательности сконцентрированы компактно, что позволяет за короткий срок увидеть невероятно много. Мы поможем вам раскрыть секреты древней крепости, проникнуться атмосферой старинных каналов и спланировать идеальную поездку. Если вы размышляете, что посмотреть в Шлиссельбурге за один день, знайте — это абсолютно выполнимая и невероятно увлекательная задача.

Крепость Орешек: история, тюрьма, мемориал защитникам в годы ВОВ

Сердцем и душой города, его главным символом и магнитом для туристов является легендарная крепость Орешек. Она расположена на небольшом Ореховом острове, куда с городской пристани регулярно ходят паромы. Путь по воде занимает всего несколько минут, но это путешествие подобно перемещению во времени. Крепость была основана новгородским князем Юрием Даниловичем, первое упоминание о ней датируется 1323 годом, и именно здесь был заключен знаменитый Ореховецкий мирный договор между Швецией и Русью, который прекратил конфликты между странами более чем на 270 лет. Сначала деревянная, а затем каменная цитадель веками служила щитом на границе со Швецией, за что и получила свое немецкое имя — Шлиссельбург, то есть «ключ-город». Но в 1611 году крепость перешла в руки шведам в результате изнурительной осады. Российский император Петр I отвоевал ее в 1702 году, и она навсегда стала русским «ключом» к Балтийскому морю.

С XVIII века Орешек постепенно терял военное значение и превратился в одну из самых страшных политических тюрем Российской империи. За ее толстыми стенами томились неугодные члены царской семьи, декабристы, народовольцы и революционеры. Среди самых известных узников были император Иван VI, сестра Петра I Мария Алексеевна и его первая жена Евдокия Лопухина, писатель-декабрист Вильгельм Кюхельбекер, революционер Михаил Бакунин.

Крепость Орешек, город Шлиссельбург Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отдельная глава истории крепости — героическая оборона в годы Великой Отечественной войны. Небольшой гарнизон советских войск держал оборону Орешка почти 500 дней, с сентября 1941-го по январь 1943 года, не позволив врагу полностью замкнуть кольцо блокады Ленинграда и перерезать Дорогу жизни. Сегодня на территории крепости находится пронзительный мемориальный комплекс защитникам. Вечный огонь, братские могилы и памятники напоминают о невероятном мужестве бойцов. Исследование ее башен, стен и внутренних зданий займет несколько часов, но это принесет незабываемые впечатления и уникальные знания об истории Шлиссельбурга.

Исторический центр: Староладожский канал, Благовещенский собор, памятники

Вернувшись с острова на материковую часть, стоит погрузиться в атмосферу самого города. Центральные достопримечательности Шлиссельбурга неразрывно связаны с водой. Главная водная артерия — грандиозный Староладожский канал, прорытый в первой половине XVIII века по приказу Петра I. Он стал первым масштабным судоходным каналом в России, позволившим кораблям безопасно обходить бурную и непредсказуемую Ладогу. Прогулка по его гранитным набережным, наблюдение за шлюзами, которые частично сохранили старинную механику, — обязательная часть визита. Здесь же находятся памятник Петру Великому, основателю города, и старинный мост, с которого открывается живописная панорама.

Доминантой городского пейзажа является величественный Благовещенский собор, возведенный в середине XVIII века в стиле барокко. Хотя сегодня он находится не в самом лучшем состоянии, его мощные стены и изящная колокольня продолжают впечатлять. Собор стоит на Красной площади (в историческом центре города), где также можно увидеть здание Никольской церкви. Внутри крепости Орешек расположен еще один знаковый храм — собор Рождества Иоанна Предтечи. Обязательно стоит посетить мемориалы, посвященные советским солдатам-освободителям. Архитектурный облик центра формируют в основном одно- и двухэтажные здания XIX века, что создает ощущение уюта и погружения в прошлое. Таким образом, музеи и памятники Шлиссельбурга под открытым небом — это в первую очередь его уникальный гидротехнический ансамбль и старинная храмовая архитектура.

Памятник Петру I Фото: Shutterstock/FOTODOM

Музеи города: краеведческий, музей кораблестроения

Чтобы сложить целостную картину о прошлом и настоящем города, стоит заглянуть в его музейные собрания. Главным хранителем местной истории является краеведческий музей (Музей истории города Шлиссельбурга). Он располагается в историческом здании на Фабричном острове. Экспозиция подробно рассказывает об основании крепости Орешек, строительстве каналов, развитии города как важного узла Мариинской водной системы. Здесь представлены археологические находки с острова, старинные карты, документы, фотографии и предметы быта разных эпох. Особое внимание уделяется героической обороне города в годы войны.

Уникальной и единственной в своем роде является экспозиция, посвященная судостроению и судоходству на берегах Невы. Посетители могут увидеть модели судов, которые строились здесь в разные годы, инструменты, чертежи и архивные материалы.

Маршрут для туриста: как спланировать поездку на один день

Первый и главный вопрос: как добраться до Шлиссельбурга? Наиболее удобный и популярный способ — автомобиль. Дорога из Санкт-Петербурга по трассе Р-21 «Кола» займет около часа без учета пробок. Также можно доехать на электричке с Финляндского вокзала до станции Петрокрепость, а оттуда — на переправе через Неву в сам город. Есть и прямой автобусный маршрут от станции метро «Улица Дыбенко». Оптимально прибыть в город к 10–11 часам утра, чтобы иметь в распоряжении целый световой день.

Музейная экспозиция, демонстрирующая картонные фигуры исторических военных деятелей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идеальный маршрут по Шлиссельбургу и окрестностям на один день выглядит следующим образом. Начните свое знакомство с посещения крепости Орешек. Переправившись на пароме с городской пристани (она находится у шлюзов), выделите на осмотр цитадели не менее 2,5–3 часов. Обойдите стены, зайдите в тюремные корпуса, почтите память у мемориала защитникам. После возвращения в город направляйтесь к Староладожскому каналу. Пройдите по его набережной, осмотрите шлюзы и памятник Петру I. Затем поднимитесь к Благовещенскому собору и другим памятникам на Красной площади. На обед можно выбрать одно из кафе в центре города. Вторая половина дня может быть посвящена музеям. Завершить день стоит неспешной прогулкой по тихим улочкам города или у воды, где вечером открываются прекрасные виды на освещенную крепость на острове.

Поездка сюда станет не просто туристической вылазкой, а настоящим путешествием в прошлое, которое оставит в памяти яркие и сильные впечатления.

