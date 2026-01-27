Диверсанты ВСУ попали под российский «Град» в зоне СВО Бойцы «Севера» ликвидировали группу диверсантов ВСУ в Харьковской области

Группа украинских диверсантов была ликвидирована в Харьковской области, сообщили РИА Новости представители группировки войск «Север». Восемь солдат ВСУ обнаружены с помощью беспилотного летательного аппарата.

Артиллеристы 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса <...> уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, — заявили в группировке.

На БПЛА, который выявил диверсантов, была установлена тепловизионная камера. Полученные данные об их точном местонахождении были оперативно переданы артиллерийскому расчету. Расчет вел огонь из реактивной системы залпового огня «Град», что привело к уничтожению группы.

Ранее источник в российских силовых структурах заявил, что украинское командование направило инженерную технику в Харьковскую область для проведения работ по разминированию. На этом участке фронта были замечены подразделения Главного управления разведки и 169-й механизированной бригады ВСУ.

По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, в районе Купянска заблокировано до 800 украинских военнослужащих. Такое заявление он сделал по итогам визита на пункт базирования группировки войск «Запад». Герасимов также сообщил, что боевые действия сейчас идут возле населенных пунктов Ковшаровка и Глушковка.