США закрыли вопрос выхода из состава ВОЗ

Представители США вынесли флаг страны из штаб-квартиры ВОЗ, сообщил в соцсети X постпредство Соединенных Штатов при международных организациях в Женеве. Вашингтон официально заявил о том, что покинул организацию, 22 января.

Постпредство в Женеве и отряд морской пехоты забрали флаг, висевший в ВОЗ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты официально завершили выход из ВОЗ, не выплатив организации около $260 млн (19 млрд рублей) долга. По данным агентства Bloomberg, вопрос о взыскании этой суммы будет обсуждаться на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае. Глава Белого дома Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе из ВОЗ 20 января 2025 года, мотивировав это решение непропорционально высокими взносами США.

До этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация сократит около 1,3 тыс. сотрудников из-за проблем с финансированием. По его словам, в бюджете возник дефицит в $1 млрд (более 80 млрд рублей). Гендиректор ВОЗ отметил, что процесс реорганизации, связанный с принятием сокращенного бюджета, почти завершился.