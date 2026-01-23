США вышли из ВОЗ с крупными долгами Bloomberg: США покинули ВОЗ с долгом организации в $260 млн

Соединенные Штаты официально завершили выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не выплатив организации около $260 млн (19 млрд рублей) долга, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ожидается, что вопрос о взыскании этой суммы будет обсуждаться на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае.

Как отмечает издание, президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе из ВОЗ 20 января 2025 года, мотивировав это решение непропорционально высокими взносами США по сравнению с другими странами. После этого Вашингтон полностью прекратил финансирование организации, отозвал своих представителей и перестал участвовать в ее рабочих группах.

Выход США из ВОЗ имеет предысторию: в мае 2020 года Трамп впервые заявил о намерении разорвать отношения, обвинив организацию в подконтрольности Китаю. Тогда США уведомили ООН о выходе с 6 июля 2021 года, однако сменивший Трампа Джо Байден в первый же день своего президентства отменил это решение. Теперь же выход стал окончательным.

