Трамп подтвердил продолжение работы над соглашением по Гренландии Трамп сообщил о прогрессе в сделке по Гренландии и поделился итогами форума

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил о продолжении работы над договоренностями, связанными с Гренландией. Республиканец также высоко оценил результаты своего визита на Всемирный экономический форум в Давос.

Он назвал мероприятие в Швейцарии замечательным и отметил, что на саммите произошло много хорошего. Отдельно Трамп коснулся темы Гренландии, подтвердив, что работа над концепцией соответствующей сделки продолжается. По его мнению, эти соглашения в перспективе окажутся выгодными для Вашингтона.

Кроме того, американский лидер выразил уверенность в уникальности Совета мира. Он пояснил, что мир никогда не видел ничего подобного.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры между США и странами НАТО о присоединении Гренландии идут хорошо. По его словам, Трамп относится к тем людям, кто всегда добивается своего.

Позже стало известно, что политика президента США в отношении Гренландии вызвала страх у стран Евросоюза. Европейские лидеры оказались не готовы к «новым временам», когда старые правила работают не всегда.