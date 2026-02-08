Названы регионы России, где средняя пенсия превысила 30 тыс. рублей

Средние пенсии неработающих пенсионеров превысили 30 тыс. рублей в 11 регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на Социальный фонд РФ. Так, в Чукотском автономном округе эта сумма составляет 41 026 рублей, в Ненецком автономном округе — 37,1 тыс. рублей, а в Камчатском крае — 36,7 тыс. рублей.

Также в пятерке лидеров оказались Магаданская область — 36,3 тыс. рублей и Ханты-Мансийский автономный округ — 35,7 тыс. рублей. Кроме того, в список вошли Ямало-Ненецкий АО, Мурманская область, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Республика Коми и Архангельская область.

Для сравнения — в декабре 2024 года только в шести регионах России средняя пенсия неработающих превышала 30 тыс. рублей. Это Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО.

Ранее сообщалось, что средний размер социальной пенсии в РФ после индексации, которая произойдет 1 апреля 2026 года, составит 16,5 тыс. рублей. Планируемый коэффициент индексации составит 6,8%. Эта цифра привязана к величине федерального прожиточного минимума пенсионера, который с начала 2026 года установлен на уровне 16 288 рублей.