12 января 2026 в 11:35

Это не пирог, а нежность! Венгерский торт «Сметанник» с лимонной цедрой — воздушный, слегка влажный и безумно простой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В мире десертов иногда самое простое оказывается самым гениальным. Этот творожный торт — идеальное тому доказательство. Его бархатная невесомая текстура, напоминающая облако, сочетается с едва уловимой свежестью лимонной цедры. Он не приторно сладкий, а именно нежный, слегка влажный, буквально тающий во рту. А его прелесть ещё и в том, что для создания этого маленького чуда не нужны ни сложные навыки, ни редкие продукты — только желание порадовать себя и близких уютным, душевным лакомством.

Для коржей взбейте 3 яйца со стаканом сахара до пышности, добавьте 500 г нежирного творога, 2 ст. л. сметаны, цедру одного лимона, щепотку соли и 1,5 ч. л. разрыхлителя. Постепенно введите 2 стакана просеянной муки, замесите мягкое тесто. Разделите его на 6–7 частей, каждую раскатайте в тонкую лепёшку. Выпекайте коржи на сухой сковороде или на пергаменте в духовке при 200 °C по 2–3 минуты с каждой стороны до лёгкого румянца. Для крема взбейте 700 г сметаны (20%) со стаканом сахарной пудры. Соберите торт, промазывая остывшие коржи кремом. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике не менее 6–8 часов, а лучше — ночь.

