Готовлю не гарнир, а главное блюдо: картофельная «пицца» с грибами и аджикой. Румяная, ароматная и очень сытная

Картофель — удивительный продукт, способный из скромного гарнира превратиться в настоящее кулинарное событие. Эта «пицца» на его основе тому яркое доказательство. Она объединяет в себе хрустящую, золотистую основу, похожую на лучшую лепешку, ароматную начинку из грибов и пикантный акцент домашней аджики. Блюдо получается настолько самодостаточным, сытным и красивым, что абсолютно заслуженно занимает центр стола, не требуя никаких дополнений, кроме, разве что, свежей зелени. Это вкусный и очень бюджетный способ удивить семью.

Подготовьте продукты: четыре крупных картофелины, одна столовая ложка муки, одно яйцо, соль по вкусу. Для начинки: двести граммов шампиньонов, одна луковица, сто пятьдесят граммов твёрдого сыра, две столовые ложки аджики, растительное масло. Картофель натрите, хорошо отожмите лишний сок. Смешайте с яйцом, мукой и солью. Равномерно распределите массу по противню с пекарской бумагой, сформировав тонкий корж. Выпекайте двадцать минут при двухстах градусах. Тем временем обжарьте лук с грибами. Готовую основу смажьте аджикой, разложите грибы и обильно посыпьте сыром. Верните в духовку ещё на десять минут, пока сыр не расплавится.

