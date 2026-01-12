Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 12:00

Готовлю не гарнир, а главное блюдо: картофельная «пицца» с грибами и аджикой. Румяная, ароматная и очень сытная

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Картофель — удивительный продукт, способный из скромного гарнира превратиться в настоящее кулинарное событие. Эта «пицца» на его основе тому яркое доказательство. Она объединяет в себе хрустящую, золотистую основу, похожую на лучшую лепешку, ароматную начинку из грибов и пикантный акцент домашней аджики. Блюдо получается настолько самодостаточным, сытным и красивым, что абсолютно заслуженно занимает центр стола, не требуя никаких дополнений, кроме, разве что, свежей зелени. Это вкусный и очень бюджетный способ удивить семью.

Подготовьте продукты: четыре крупных картофелины, одна столовая ложка муки, одно яйцо, соль по вкусу. Для начинки: двести граммов шампиньонов, одна луковица, сто пятьдесят граммов твёрдого сыра, две столовые ложки аджики, растительное масло. Картофель натрите, хорошо отожмите лишний сок. Смешайте с яйцом, мукой и солью. Равномерно распределите массу по противню с пекарской бумагой, сформировав тонкий корж. Выпекайте двадцать минут при двухстах градусах. Тем временем обжарьте лук с грибами. Готовую основу смажьте аджикой, разложите грибы и обильно посыпьте сыром. Верните в духовку ещё на десять минут, пока сыр не расплавится.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Рулет-мандаринка для яркого чаепития — готовим украшение стола без лишних хлопот
Общество
Рулет-мандаринка для яркого чаепития — готовим украшение стола без лишних хлопот
Это не пирог, а нежность! Венгерский торт «Сметанник» с лимонной цедрой — воздушный, слегка влажный и безумно простой
Общество
Это не пирог, а нежность! Венгерский торт «Сметанник» с лимонной цедрой — воздушный, слегка влажный и безумно простой
Вместо песочного печенья — творожные звездочки с лимонной цедрой. Рассыпчатые, нежные и очень душистые
Общество
Вместо песочного печенья — творожные звездочки с лимонной цедрой. Рассыпчатые, нежные и очень душистые
Просто вылейте яйца на лаваш и добавьте, что есть в холодильнике: получится пицца за 7 минут
Общество
Просто вылейте яйца на лаваш и добавьте, что есть в холодильнике: получится пицца за 7 минут
Многие о них забывают, а они — выручалка: мини-пиццы с вкусной начинкой — без мороки с тестом
Общество
Многие о них забывают, а они — выручалка: мини-пиццы с вкусной начинкой — без мороки с тестом
рецепты
выпечка
пицца
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарколог предупредила о неочевидных последствиях употребления алкоголя
Мужчины разозлились на владельцев бани и подожгли ее
В США указали на конец эпохи однополярного господства
Биткоин подорожал на 5%
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Четыре района Курской области остались без света после удара БПЛА
Питомец из России стал триумфатором рейтинга Всемирной федерации кошек
Российский Су-75 Checkmate готовится к первому полету
Комитет ГД одобрил проект о служивших по контракту в ВС РФ иностранцах
Умер двукратный призер ЧМ по по гребле на байдарках и каноэ
Кинокритик оценил результаты премии «Золотой глобус»
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.