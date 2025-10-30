Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 12:18

В Минобрнауки рассказали об открытии уникальной научной установки

Фальков заявил о завершении строительства крупнейшего синхротрона в России

Валерий Фальков Валерий Фальков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кольцово Новосибирской области завершается строительство крупнейшего синхротрона, рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков в рамках просветительского марафона «Знание.Наука», который проходит на площадке Национального центра «Россия». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, «большой микроскоп» позволит исследователям подробнее изучить микромир.

Сейчас в наукограде Кольцово в Новосибирской области мы завершаем строительство крупнейшего синхротрона поколения 4+. <…> По существу, это такой «большой микроскоп», который позволяет проникать глубоко, на совершенно другой уровень, в микромир, — уточнил глава ведомства.

По словам Фалькова, установка позволит изучить свойства не только различных материалов, но и живой материи. Министр не исключил, что исследования приведут к новым научным открытиям.

Ранее глава Минобрнауки заявил, что прорывные открытия российских ученых в сфере медицины уже в ближайшие годы приведут к созданию новых эффективных препаратов. В качестве примера он привел разработку учеными Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова нового лекарства от болезни Бехтерева.

