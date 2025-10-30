Глава Минобрнауки объяснил, в каких сферах науки нужно «поднажать»

России следует усилить свое влияние в гуманитарных науках, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в рамках просветительского марафона «Знание.Наука», который проходит на площадке национального центра «Россия». Он пояснил, что такие науки являются частью конкурентоспособности РФ, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы разные, поэтому важно, чтобы передовые знания студент мог получать не только по инженерно-техническим, техническим и медико-биологическим направлениям, но и по гуманитарным. Здесь стоит уделять пристальное внимание притоку молодежи в науку. Гуманитарная наука — часть нашей конкурентоспособности. Особенность социальных наук в том, что они тесно переплетаются, переход между социологий, правом и политологией зачастую незаметен, — подчеркнул он.

Также Фальков рассказал, что прорывные открытия российских ученых в сфере медицины уже в ближайшие годы приведут к созданию новых эффективных препаратов. В качестве примера он привел разработку учеными Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова нового лекарства от болезни Бехтерева.