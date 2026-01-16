Троих майнеров задержали за кражу электричества на 16 млн рублей На Урале майнеров заподозрили в краже электричества на 16 млн рублей

Троих участников преступной группы, подозреваемых в хищении электроэнергии на сумму свыше 16 млн рублей у энергокомпании, задержали в Свердловской области, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее данным, злоумышленники незаконно подключались к сетям в Нижнем Тагиле и Кушве для питания ферм по добыче криптовалюты.

Ущерб превысил 16 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий по нескольким адресам обнаружено в общей сложности свыше 10 тыс. единиц майнингового оборудования, — написала Волк.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о причинении имущественного ущерба путем обмана. Все фигуранты по решению суда отправлены под домашний арест.

Ранее сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли работу незаконной майнинг-фермы, нанесшей ущерб энергокомпаниям на сумму свыше 121 млн рублей. В управлении уточнили, что четверо злоумышленников использовали поддельные документы о потреблении электроэнергии. Против обвиняемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере.