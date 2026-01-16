Подозреваемые в разбойном нападении в Байконуре задержаны Росгвардия задержали подозреваемых в разбойном нападении в Байконуре

Сотрудники Росгвардии задержали на территории комплекса «Байконур» троих подозреваемых в разбойном нападении на 46-летнего местного жителя, сообщили в ведомстве NEWS.ru. Правоохранители отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области до этого получили сообщение о мужчине с телесными повреждениями во дворе 5-го микрорайона.

На месте происшествия росгвардейцы установили, что неизвестные нанесли удары пострадавшему, украли у него телефон и скрылись. Сотрудники вневедомственной охраны установили приметы предполагаемых нападавших и задержали подозреваемых.

Троих мужчин передали полиции для дальнейшего разбирательства. При досмотре у одного из них обнаружили телефон пострадавшего, правоохранители возбудили уголовное дело.

