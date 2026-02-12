Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 12:18

С Байконура стартовала первая в 2026 году ракета с метеоспутником

Ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» №5 успешно стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03», снабженное метеоспутником «Электро-Л» Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03», снабженное метеоспутником «Электро-Л» Фото: РИА Новости
Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03», снабженная метеоспутником «Электро-Л» №5, успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Это первый пуск для России в 2026 году и 430‑й для семейства «Протон». Госкорпорация вела прямую трансляцию в своем Telegram-канале.

Сегодня в 11:52 мск с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и гидрометеорологическим космическим аппаратом «Электро-Л» № 5, — сообщили в пресс-службе.

Запуск выполнен в штатном режиме. Через 9 минут 45 секунд после старта разгонный блок со спутником отделился от носителя. Далее двигательная установка «ДМ-03» включится еще дважды, чтобы доставить аппарат на орбиту выведения. Отделение спутника запланировано на 18:29 мск. После этого «Электро-Л» №5 продолжит самостоятельное выведение на геостационарную орбиту.

«Электро-Л» №5 предназначен для круглосуточного мониторинга погоды, а также для ретрансляции сигналов аварийных радиобуев международной системы КОСПАС-САРСАТ. Аппараты этой серии работают на геостационарной орбите (около 36 тыс. км) и находятся в фиксированной точке над планетой.

Ранее российский космонавт Андрей Федяев вылетел в США, чтобы принять участие в предстартовой подготовке к полету в составе миссии Crew-12. Она состоится в Калифорнии на базе компании SpaceX. Программа подготовки предполагает тренировки на тренажере американского сегмента МКС. Также российский космонавт примет участие в отработке действий в нештатных ситуациях, добавили в Роскосмосе.
роскомос
ракеты
спутники
Байконур
космос
