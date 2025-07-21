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21 июля 2025 в 12:49

Памятник союзникам Гитлера открыли в соседней с Украиной стране

В Молдавии сообщили об открытии в Душманах памятника союзникам Гитлера

Фото: Mary Evans Pictrure Library/Global Look Press

В молдавском селе Душманы открыли памятник румынским солдатам времен Великой Отечественной войны, сообщил глава местного координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексей Петрович в своем Telegram-канале. Он отметил, что военнослужащих страны, которая выступала союзником фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, авторы монумента назвали героями.

В селе Душманы Глодянского района открыли очередной мемориал в честь «румынских героев» — военнослужащих армии [правителя Румынии Йона] Антонеску, вторгшихся на территорию Советского Союза летом 1941 года. Работы осуществила ассоциация Monumentum при поддержке местных и районных властей. Современные неонацисты и фальсификаторы с каждым разом идут все дальше и дальше, — написал Петрович.

Памятник представляет собой распятие в виде креста, на котором указано, что он установлен «румынским героям, погибшим за освобождение Бессарабии в июле 1941 года в крестовом походе против большевизма». Также глава комитета обратил внимание, что монумент открыт под флагом Евросоюза, хотя сами европейцы, по его словам, пока стесняются героизировать нацизм открыто.

Ранее МИД России обратил внимание, что авторы учебников для русскоязычных школ Молдавии пытаются обелить преступления Йона Антонеску. В главах, посвященных Второй мировой войне, авторы оправдывают румынско-фашистский режим 1941–1944 годов, а также вторжение в СССР со стороны нацистского блока, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров отмечал, что школьные пособия в Молдавии переписываются под диктовку глобалистских сил для оправдания конфронтации с Россией. Дипломат провел аналогии с процессами на Украине.

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