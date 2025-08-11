Родителям дали советы, как вовлечь ребенка в повседневные семейные дела Психолог Мироненко посоветовала превратить уборку с ребенком в соревнования

Ребенку будет проще подключиться к повседневным семейным делам, в том числе уборке, если они будут в формате игр или соревнований, заявила РИАМО психолог Анастасия Мироненко. Она отметила, что такая совместная деятельность укрепляет отношения в семье, а также развивает навыки общения у детей.

Даже уборку можно превратить в веселое занятие, например, устроив соревнования: кто быстрее уберет игрушки или соберет разбросанный конструктор. Важно делать эти задачи интересными и подходящими для возраста ребенка, используя яркие и безопасные инструменты, — предложила Мироненко.

Она также посоветовала вовлечь ребенка в процесс готовки какого-нибудь простого блюда. Такой семейный досуг позволит детям развить кулинарные и творческие способности, а также сделает их более ответственными.

Ранее психолог Наталья Маклакова заявила, что стабильная атмосфера в семье является основой для здоровой психики ребенка. Она подчеркнула, что неблагоприятная обстановка может привести к тревожности и заниженной самооценке у детей.