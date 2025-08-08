Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 16:36

Владельца кафе в Австрии наказали за «меню Гитлера»

Австриец получил срок за приготовление любимых клецек Гитлера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд австрийского Корнойбурга признал владельца одного из местных кафе виновным в нарушении закона о запрете прославления национал-социализма, передает Heute. Он подавал гостям блюдо айернокерль, которое якобы любил Адольф Гитлер.

Айернокерль, или яичные клецки с зеленым салатом, считается традиционной австрийской едой. Однако слухи о том, что это было любимое блюдо Гитлера, сделали его популярным среди крайне правых и неонацистов.

Некоторые заведения стали предлагать его как фирменное в день рождения фюрера, который отмечается 20 апреля. Среди них оказался и ресторан в Корнойбурге.

По версии суда, цена €8,8 не была случайной. Число 88 используют как кодовое обозначение нацистского приветствия. Судья решил, что совпадение даты, блюда и стоимости указывает на спланированную акцию. В итоге владелец получил год лишения свободы условно.

Ранее почти 50 крупнейших компаний Германии, включая Bayer, Siemens и Volkswagen, публично признали свою роль в укреплении власти нацистов. Фирмы сознательно сотрудничали с режимом, руководствуясь собственной выгодой, но теперь они заявляют о своей исторической вине.

