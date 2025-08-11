«Молдова на перепутье»: Шойгу напомнил Кишиневу о рисках сближения с НАТО

«Молдова на перепутье»: Шойгу напомнил Кишиневу о рисках сближения с НАТО Шойгу заявил о потере Молдавией суверенитета по примеру Украины

Сближение Молдавии с НАТО приведет к утрате страной суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье «Молдова на перепутье». По его мнению, на этот процесс не влияют ни негативный опыт Украины, ни тяжелое экономическое положение республики, передает РИА Новости.

Шойгу отметил, что Североатлантический альянс планирует интегрировать Молдавию в свою военную инфраструктуру без предоставления формального членства и гарантий безопасности. Он утверждает, что это создает угрозу национальным интересам страны и лишает ее возможности самостоятельно определять внешнюю политику.

Секретарь Совбеза добавил, что власти республики при поддержке европейских спецслужб и на средства Запада проводят широкомасштабную зачистку медиапространства, ссылаясь на борьбу с «российской пропагандой». По его словам, руководство Молдавии изучает практику Румынии и Франции по запрету оппозиционных партий и объединений.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что президент Молдавии Майя Санду осуществляет разгром оппозиционных сил с целью фальсификации парламентских выборов. По его словам, в этом главе республики помогает Еврокомиссия.