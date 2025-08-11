Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 10:32

«Молдова на перепутье»: Шойгу напомнил Кишиневу о рисках сближения с НАТО

Шойгу заявил о потере Молдавией суверенитета по примеру Украины

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

Сближение Молдавии с НАТО приведет к утрате страной суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье «Молдова на перепутье». По его мнению, на этот процесс не влияют ни негативный опыт Украины, ни тяжелое экономическое положение республики, передает РИА Новости.

Шойгу отметил, что Североатлантический альянс планирует интегрировать Молдавию в свою военную инфраструктуру без предоставления формального членства и гарантий безопасности. Он утверждает, что это создает угрозу национальным интересам страны и лишает ее возможности самостоятельно определять внешнюю политику.

Секретарь Совбеза добавил, что власти республики при поддержке европейских спецслужб и на средства Запада проводят широкомасштабную зачистку медиапространства, ссылаясь на борьбу с «российской пропагандой». По его словам, руководство Молдавии изучает практику Румынии и Франции по запрету оппозиционных партий и объединений.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что президент Молдавии Майя Санду осуществляет разгром оппозиционных сил с целью фальсификации парламентских выборов. По его словам, в этом главе республики помогает Еврокомиссия.

Сергей Шойгу
НАТО
Украина
Молдавия
выборы
суверенитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несовершеннолетний сын Кадырова станцевал лезгинку с пистолетом на поясе
Невестка Валерии опровергла слухи об избиении сыном певицы
ВС России взяли под контроль Луначарское в ДНР
Российские военные поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ
«Все хорошо с головой»: Булыкин раскрыл секрет успеха Батракова в РПЛ
Один миллиардер может заставить Чехию откреститься от Украины
В МИД рассказали о реакции Рубио на выход России из моратория по РСМД
В США раскрыли возможное место встречи Путина и Трампа
На Украине начали молиться перед встречей Путина и Трампа
Автоэксперт дал советы, как уберечь машину от появления ржавчины
Филолог заступился за молодежный сленг в словаре
Популярный американский актер-ребенок умер в возрасте 61 года
Тысячи вьетнамских фермеров выселят из-за гольф-клуба Трампа
Гладков посоветовал чиновнику сменить работу за отказ ехать в приграничье
На Западе рассказали о дилемме Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
Электроподарок родителей стал фатальным для 10-летнего мальчика
В Госдуме нашли способ остановить вербовку российских пенсионеров Украиной
Торское, Харьков, Яблоновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 августа
Тысячи туристов застряли в Турции из-за проблем перевозчика
Кошка родила котят в необычном месте столицы
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.