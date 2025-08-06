Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Политолог раскрыл, кто помогает Санду фальсифицировать выборы в Молдавии

Политолог Марков: Еврокомиссия помогает Санду в разгроме демократии в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду осуществляет разгром оппозиционных сил с целью фальсификации парламентских выборов, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, в этом главе республики помогает Еврокомиссия.

Явно политически мотивированное осуждение главы Гагаузии Евгении Гуцул не представляет опасности для Санду, а наоборот, идет ей только в плюс. Она стала президентом в результате фальсифицированных выборов. А сейчас она готовится к парламентским выборам и осуществляет разгром оппозиционных сил для того, чтобы затем было легче их фальсифицировать, — сказал Марков.

По его словам, несмотря на маленький рейтинг, Санду готова остаться у власти силой, а разгром демократических институтов в стране ей помогает осуществлять Еврокомиссия.

По сути дела, даже не сама Санду, а политтехнологи Еврокомиссии ей делают все за нее. Поэтому еврокомиссары ее полностью поддержат при фальсификации парламентских выборов, — резюмировал политолог.

Ранее суд в Молдавии приговорил Гуцул к семи годам колонии общего режима. Она была признана виновной в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. В Совете Федерации и Государственной думе осудили Санду за политическую расправу над оппозицией.

