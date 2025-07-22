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22 июля 2025 в 15:11

В швейцарских Альпах нашли туристов в нацистской форме

SRF: полиция Швейцарии обнаружила в горах группу туристов в нацистской форме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция Швейцарии обнаружила группу одетых в нацистскую форму туристов в горах, сообщает SRF со ссылкой на правоохранительные органы. В компании из 25 человек были граждане США и европейских стран.

Полиция получила информацию о нацистской группе еще в пятницу. <…> Затем в субботу она обнаружила группу выше [горной террасы] Иффигенальп, – говорится в сообщении.

Туристы шли по горному массиву в Бернских Альпах. Они были одеты в униформу нацистов и ночевали в палатках. На одежде присутствовала свастика и другая нацистская символика. По швейцарским законам туристам не грозит уголовная ответственность, но полиция переписала их личные данные и попросила снять нацистскую символику, чтобы избежать «столкновений с третьими лицами».

Ранее суд в Москве назначил административное наказание местному жителю за публичное демонстрирование нацисткой символики в социальной сети «ВКонтакте». Мужчину оштрафовали на тысячу рублей 13 раз за день.

До этого в Тольятти возбудили уголовное дело после появления в Сети видео, на котором подростки поют гимн Украины и песню про националиста Степана Бандеру. В роликах выявили признаки реабилитации нацизма.

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