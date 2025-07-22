В швейцарских Альпах нашли туристов в нацистской форме SRF: полиция Швейцарии обнаружила в горах группу туристов в нацистской форме

Полиция Швейцарии обнаружила группу одетых в нацистскую форму туристов в горах, сообщает SRF со ссылкой на правоохранительные органы. В компании из 25 человек были граждане США и европейских стран.

Полиция получила информацию о нацистской группе еще в пятницу. <…> Затем в субботу она обнаружила группу выше [горной террасы] Иффигенальп, – говорится в сообщении.

Туристы шли по горному массиву в Бернских Альпах. Они были одеты в униформу нацистов и ночевали в палатках. На одежде присутствовала свастика и другая нацистская символика. По швейцарским законам туристам не грозит уголовная ответственность, но полиция переписала их личные данные и попросила снять нацистскую символику, чтобы избежать «столкновений с третьими лицами».

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