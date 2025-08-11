В Госдуме предложили помечать созданный ИИ контент

Для созданных с помощью нейросетей изображений, видео и аудио должна быть введена обязательная маркировка, считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он обратился с этим предложением в Роскомнадзор, мотивируя инициативу рисками распространения фейков и манипуляции общественным мнением, передает RT.

Сеть буквально полнится фейковыми выпусками новостей, интервью, документальными съемками и фотографиями, которые серьезно искажают реальность. Схожесть «органического» контента с продуктом нейросетей до степени смешения несет в себе серьезную опасность, связанную с возможностью манипуляции и введением в заблуждение, — заявил парламентарий.

В обращении на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова депутат указал, что нейросетевые технологии при наличии злого умысла могут использоваться для провоцирования негативных явлений в обществе. Он предложил внедрить правила, обязывающие указывать, что контент сгенерирован или изменен искусственным интеллектом, а также рассмотреть введение ответственности для авторов при отсутствии такой маркировки.

Депутат Госдумы Антон Ткачев поддержал идею невидимой маркировки контента, созданного нейросетями, для решения проблем с авторскими правами. Он отметил, что растущее качество ИИ-генерации затрудняет различение реального и искусственного контента, что приводит к распространению фейков. По мнению парламентария, невидимая маркировка станет оптимальным решением, так как не будет портить восприятие материалов.