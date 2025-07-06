Раскрыто имя лидера списка блока «Победа»

Глава Гагаузии Евгения Гуцул возглавит список молдавского оппозиционного блока «Победа», заявил его лидер Илан Шор. Он подчеркнул, что у Гуцул есть крепкий характер и мощные лидерские качества, передает РИА Новости.

Я сегодня считаю, что одна наша коллега — Евгения Гуцул, которая молодая девчонка, но с позицией, с характером, как говорится в народе, я думаю, никто не будет против и все меня поддержат, если я предложу, что именно она на этой неделе возглавит список блока «Победа», — сказал Шор.

Ранее Гуцул заявила, что ей предлагали отказаться от должности в обмен на прекращение уголовного преследования по делу о незаконном финансировании. Политик подчеркнула, что отказалась от сделки. Она считает, что власти Молдавии используют судебный процесс, чтобы запугать представителей оппозиции.

Позже выяснилось, что главе Гагаузии предъявили новое обвинение в рамках ранее начатого расследования. Она отметила, что за ее семьей ведется слежка. Глава автономии в Молдавии добавила, что все происходящее изматывает, и заявила, что хочет прекратить мучения близких и спокойно работать.