Власти отреагировали на слухи об аномалии с ЕГЭ на Кавказе

Власти отреагировали на слухи об аномалии с ЕГЭ на Кавказе Рособрнадзор опроверг высокие результаты ЕГЭ на Кавказе

Рособрнадзор опроверг информацию, что Северо-Кавказский федеральный округ занял первое место в России по числу выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Ведомство сообщило, что информация, которая активно распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности.

Наибольшее количество стобалльников было в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае. Ни один из регионов страны не продемонстрировал аномальных показателей по статистике стобалльников, — добавили там.

В ведомстве отметили, что общее количество стобалльников в 2025 году по стране — 7377. Там призвали пользоваться только достоверными источниками.

Ранее стало известно, что учащиеся девятых классов, не сдавшие ОГЭ, получат право на бесплатное обучение по рабочим профессиям. Соответствующие поправки в законопроект внесли в Госдуму. По итогам они смогут получить свидетельство о профессии и сдать итоговую аттестацию. Предполагается, что перечень профессий и учебных организаций будут определять региональные власти.