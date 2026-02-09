«Не добьются ничего»: Швыдкой призвал делать упор на гуманитарные предметы

Не стоит недооценивать важность гуманитарных дисциплин в современном образовании, сказал NEWS.ru президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой. По его словам, знания философии, истории, филологии, права, экономики, искусствоведения и т. д. необходимы даже в технических специальностях. Так он прокомментировал высказывания режиссера Константина Богомолова, который пожаловался на то, что некоторые студенты не понимают произведений классиков.

Сегодня одна из тяжелых проблем — это ранняя профессионализация в школе, когда детям в седьмом классе говорят: «Ты будешь заниматься математикой, ты будешь заниматься физикой». Сегодня есть потребность в инженерных специальностях, которые требуют этих знаний. Но люди, которые не имеют широкого гуманитарного взгляда на мир, никогда не добьются ничего в своих профессиях. <…> Врач, который сосредоточен только на своей профессии, — такой профессиональный кретин, он не может по-настоящему понять больного. Чтобы лечить, нужно обладать определенным объемом гуманитарных знаний, — сказал спикер.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что школьники активно используют искусственный интеллект в учебных целях, поэтому домашние задания полностью утратили свой смысл. При этом он отметил, что развитие ИИ несет не только вызовы, но и большие возможности для системы образования. По мнению Орешкина, в ближайшее время образование ждут серьезные изменения.