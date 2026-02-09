Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 23:04

Евросоюз готовит несколько вариантов по членству Украины в ЕС

Bloomberg: в ЕС рассматривают несколько сценариев для вступления Украины в союз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Евросоюз разрабатывает несколько версий документа для закрепления членства Украины в Блоке, передает агентство Bloomberg. Этот пункт планируется включить в текст будущего мирного договора.

Среди рассматриваемых вариантов — Киев сразу получает защиту, положенную членам ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам, которые предоставляются членам союза. В то же время Блок предоставит Украине четкие сроки выполнения необходимых шагов для реализации формальной процедуры, — говорится в материале.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.RU заявил: членство Украины в Евросоюзе не повлияет на победу России в противостоянии с Западом. По его словам, активные действия европейских сторонников Киева, направленные на затягивание украинского конфликта, в конечном счете не принесли желаемого стратегического результата.

До этого близкий к переговорам в Абу-Даби источник заявил, что план американского лидера Дональда Трампа предполагает вступление Украины в Евросоюз. По его сведениям, страна может быть интегрирована в объединение уже в 2027 году.

Евросоюз
Украина
вступления
Киев

