Евросоюз готовит несколько вариантов по членству Украины в ЕС Bloomberg: в ЕС рассматривают несколько сценариев для вступления Украины в союз

Евросоюз разрабатывает несколько версий документа для закрепления членства Украины в Блоке, передает агентство Bloomberg. Этот пункт планируется включить в текст будущего мирного договора.

Среди рассматриваемых вариантов — Киев сразу получает защиту, положенную членам ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам, которые предоставляются членам союза. В то же время Блок предоставит Украине четкие сроки выполнения необходимых шагов для реализации формальной процедуры, — говорится в материале.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.RU заявил: членство Украины в Евросоюзе не повлияет на победу России в противостоянии с Западом. По его словам, активные действия европейских сторонников Киева, направленные на затягивание украинского конфликта, в конечном счете не принесли желаемого стратегического результата.

До этого близкий к переговорам в Абу-Даби источник заявил, что план американского лидера Дональда Трампа предполагает вступление Украины в Евросоюз. По его сведениям, страна может быть интегрирована в объединение уже в 2027 году.