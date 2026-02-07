ЕГЭ-2026: официальное расписание и главные изменения в правилах

Экзаменационная кампания ЕГЭ 2026 года ознаменована рядом корректировок, направленных на повышение объективности оценки знаний. Понимание этих изменений — фундамент для построения эффективной стратегии подготовки и успешного прохождения итоговой аттестации.

Ключевые нововведения экзаменационной кампании 2026 года

В этом году пересмотрены минимальные тестовые баллы, необходимые для поступления в высшие учебные заведения, по ряду дисциплин. Например, порог по истории повышен до 40 баллов, а по информатике — до 46.

Календарь экзаменов: основные и резервные дни по всем предметам

Официальное расписание ЕГЭ-2026 традиционно разделено на три периода. В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2025 № 798/1904 досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 20 марта по 20 апреля, дополнительный — с 4 по 25 сентября.

Основной, в котором участвует большинство выпускников, назначен на период с 1 июня по 9 июля. Начало всех экзаменов строго в 10:00 по местному времени.

Основной период:

история, литература, химия — 1 июня;

русский язык — 4 июня (обязательный предмет);

математика (базовый и профильный уровень) — 8 июня (обязательный предмет);

обществознание, физика — 11 июня;

биология, география, письменная часть иностранных языков — 15 июня;

устная часть иностранных языков, информатика — 18 и 19 июня.

Резервные дни для сдачи всех предметов ЕГЭ в рамках основного периода запланированы на конец июня. Так, с 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам. Эти дни предназначены для тех, у кого совпали даты ЕГЭ по предметам, или кто не смог присутствовать по уважительной причине.

Дополнительный период для пересдачи одного предмета по выбору выпускника текущего года состоится 8 и 9 июля. Для участия необходимо подать заявление в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) не позднее чем за два рабочих дня до выбранной даты.

Нововведения в процедуре: изменения в КИМах, разрешенные материалы, правила поведения

Порядок проведения экзамена регламентирован строгими правилами. На рабочем месте участника, помимо экзаменационных материалов, могут находиться только документ, удостоверяющий личность, гелевая ручка с чернилами черного цвета, разрешенные средства обучения (например, линейка на математике или непрограммируемый калькулятор на физике), а также питание и вода при необходимости.

Категорически запрещено иметь при себе и использовать любые средства связи (телефоны, смарт-часы), электронно-вычислительную технику (за исключением разрешенных калькуляторов), фото- и видеоаппаратуру, справочные материалы и письменные заметки. Нарушение этого правила, как и попытки общения с другими участниками или вынос материалов из аудитории, ведет к удалению с экзамена и аннулированию результата.

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем официальном сайте методические материалы, демонстрационные варианты КИМ и спецификации для ЕГЭ-2026 по всем дисциплинам. Именно эти документы, а не коммерческие сборники, отражают актуальную структуру работы, типы заданий и критерии оценивания. Особое внимание в этом году стоит уделить изменениям в критериях для сочинения по русскому языку и литературе, которые детально прописаны в методических рекомендациях ФИПИ.

Обязательные и предметы по выбору: какие экзамены нужно сдавать

Перечень экзаменов для каждого выпускника зависит от его целей. Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо успешно сдать два обязательных предмета ЕГЭ-2026:

русский язык (минимальный балл для аттестата — 24, для поступления в вуз — 36);

математика (можно выбрать базовый уровень для аттестата или профильный для поступления, минимальный балл для поступления на профильном уровне — 27).

Для конкурсного поступления в высшее учебное заведение требуется сдать экзамены по тем предметам, которые вуз установил в качестве вступительных испытаний на конкретное направление. Как правило, это 3 или 4 экзамена, среди которых всегда есть русский язык. Выбор предметов необходимо сделать и указать в заявлении до 1 февраля 2026 года.

Советы по подготовке и подаче апелляции в новом сезоне

Эффективная подготовка к ЕГЭ-2026 должна выстраиваться вокруг официальных ресурсов. Ключевым инструментом является открытый банк заданий и демонстрационные варианты на сайте ФИПИ. Важно тренироваться не только в решении задач, но и в оформлении ответов на бланках, строго соблюдая тайминг, соответствующий продолжительности реального экзамена.

В случае возникновения спорных ситуаций участник ЕГЭ имеет право на апелляцию. Существует два типа апелляций.

О нарушении порядка проведения. Подается в день экзамена, не покидая пункт проведения (ППЭ). Если факты подтвердятся, результат аннулируется и назначается пересдача в резервный день.

О несогласии с выставленными баллами. Подается в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов. Выпускники текущего года подают заявление в своей школе. Важно знать, что комиссия перепроверяет только правильность оценки развернутых ответов по установленным критериям; претензии к тестовой части не рассматриваются. При этом баллы могут быть как повышены, так и понижены.

Успех на ЕГЭ-2026 зависит от раннего старта подготовки с использованием исключительно официальных материалов ФИПИ, внимательного изучения обновленных критериев, осознанного выбора предметов в соответствии с требованиями вузов и спокойного, взвешенного подхода к использованию своих прав, включая возможность пересдачи и процедуру апелляции.

