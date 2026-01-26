Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 10:40

Психолог дала советы, как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ

Психолог Гольдштейн: при выборе предметов ЕГЭ нельзя гнаться за трендами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
При выборе предметов для сдачи ЕГЭ лучше не гнаться за трендами, рассказала РИАМО психолог Кира Гольдштейн. Она отметила, что необходимо учитывать собственные интересы.

Универсальный способ понять, какая профессия «твоя» — это модель, основанная на пересечении трех сфер: «хочу», «могу» и «надо». То есть, что нравится (интерес), что получается (способности), что востребовано на рынке (потребность общества). Там, где три круга пересекаются, и находится точка осознанного выбора. Помня об этом, вы никогда не ошибетесь, — рассказала Гольдштейн.

Психолог подчеркнула, что до поступления необходимо изучить будущую профессию и собрать как можно больше информации. По ее словам, если по итогам экзаменов баллов оказалось недостаточно, стоит рассмотреть смежные специальности, а не отказываться от изначального плана.

Ранее преподаватель по литературе Юлия Шнайдер рассказала, что гаджеты облегчают детям подготовку к ЕГЭ, помогая им эффективно использовать время. По ее словам, современные технологии позволяют учащимся быстро получать необходимые для изучения материалы.

