Психолог дала советы, как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ

При выборе предметов для сдачи ЕГЭ лучше не гнаться за трендами, рассказала РИАМО психолог Кира Гольдштейн. Она отметила, что необходимо учитывать собственные интересы.
Универсальный способ понять, какая профессия «твоя» — это модель, основанная на пересечении трех сфер: «хочу», «могу» и «надо». То есть, что нравится (интерес), что получается (способности), что востребовано на рынке (потребность общества). Там, где три круга пересекаются, и находится точка осознанного выбора. Помня об этом, вы никогда не ошибетесь, — рассказала Гольдштейн.
Психолог подчеркнула, что до поступления необходимо изучить будущую профессию и собрать как можно больше информации. По ее словам, если по итогам экзаменов баллов оказалось недостаточно, стоит рассмотреть смежные специальности, а не отказываться от изначального плана.
Ранее преподаватель по литературе Юлия Шнайдер рассказала, что гаджеты облегчают детям подготовку к ЕГЭ, помогая им эффективно использовать время. По ее словам, современные технологии позволяют учащимся быстро получать необходимые для изучения материалы.