09 февраля 2026 в 22:34

Три бизнесмена попались на многомиллионных хищениях у Минобороны РФ

СК завершил расследование дела о хищениях при оборонзаказе в Калининграде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Руководители подрядных компаний обвиняются в многомиллионном мошенничестве при выполнении госзаказа Минобороны РФ в Калининградской области, сообщили в пресс-службе военных следственных органов СК РФ. Расследование данного уголовного дела официально завершено.

В Калининграде военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении <…> Михаила Масленникова, Александра Архипова и Артема Евдокимова. Они обвиняются в хищении денежных средств путем мошенничества при выполнении строительных работ на объектах Минобороны России на территории Калининградской области, — сказано в сообщении.

Ущерб государству был причинен в период с 2022 по 2024 год. Судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество фигурантов для обеспечения возможного взыскания ущерба.

Ранее стало известно, что в Курске на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов экс-замгубернатора Алексей Дедов заявил, что полученные им в виде «откатов» деньги он полностью передавал бывшему главе региона Алексею Смирнову. По его словам, поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта.

