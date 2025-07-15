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15 июля 2025 в 14:18

Вассерман разнес идею сокращать сроки обучения, чтобы раньше рожать детей

Депутат Вассерман: демографические проблемы РФ не связаны со сроками обучения

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Демографические проблемы России никак не связаны со сроками обучения в школах и вузах, заявил NEWS.ru член комитета ГД по просвещению Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал предложение члена Общественной палаты Сергея Рыбальченко уменьшить количество лет, затраченных на образование, чтобы россияне могли раньше рожать первых детей.

Насколько я могу судить, наши демографические проблемы никоим образом не связаны со сроками обучения. Связаны они по большому счету с тем, что современное общество предлагает своим членам множество занятий, представляющихся в краткосрочной перспективе более интересными и порой даже полезными, чем рождение и воспитание детей, — сказал Вассерман.

Он добавил, что сроки обучения при этом действительно можно сократить, но нужно делать это не за счет объема учебной программы, а за счет методик преподавания. Парламентарий также добавил, что программу, которую сейчас в школе изучают за 11 лет, можно пройти за 8–9 лет.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вернуться к системе 10-летнего обучения в школе. По его словам, из-за длительного образования россияне начинают задумываться о создании семьи только к 30 годам.

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