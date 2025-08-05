Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 12:45

Раскрыта судьба водителя автобуса после аварии с поездом в Ленобласти

Задержан водитель столкнувшегося с поездом в Ленобласти автобуса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Следователи задержали водителя, допустившего столкновение пассажирского автобуса с грузовым составом в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета России. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Следователями задержан водитель пассажирского автобуса, допустивший столкновение с грузовым поездом в Ленинградской области. <…> В настоящее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанному, — говорится в сообщении.

Трагический инцидент произошел на регулируемом переезде станции Инема. Автобус вез паломников из Тутаева в монастырь Александра Свирского. По предварительным данным, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и аварии избежать не удалось.

В результате происшествия один человек погиб, 14 пострадали. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело. Предварительной причиной назвали выезд автобуса на железнодорожные пути на запрещающий сигнал.

ДТП
микроавтобусы
водители
Ленобласть
паломники
Следственный комитет
смерти
происшествия
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.