Раскрыта судьба водителя автобуса после аварии с поездом в Ленобласти

Раскрыта судьба водителя автобуса после аварии с поездом в Ленобласти Задержан водитель столкнувшегося с поездом в Ленобласти автобуса

Следователи задержали водителя, допустившего столкновение пассажирского автобуса с грузовым составом в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета России. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Следователями задержан водитель пассажирского автобуса, допустивший столкновение с грузовым поездом в Ленинградской области. <…> В настоящее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанному, — говорится в сообщении.

Трагический инцидент произошел на регулируемом переезде станции Инема. Автобус вез паломников из Тутаева в монастырь Александра Свирского. По предварительным данным, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и аварии избежать не удалось.

В результате происшествия один человек погиб, 14 пострадали. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело. Предварительной причиной назвали выезд автобуса на железнодорожные пути на запрещающий сигнал.