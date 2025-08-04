СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после столкновения поезда и пассажирского автобуса в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, инцидент унес жизнь одного человека, 16 человек получили травмы различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что авария произошла на регулируемом переезде станции Инема. Автобус перевозил туристов, а поезд был предназначен для грузовых перевозок.

До этого Уральская транспортная прокуратура сообщила о сходе с рельсов восьми вагонов товарного поезда в Челябинске. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал, а движение других поездов на участке не было нарушено.