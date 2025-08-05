Удары по Украине 5 августа: уничтожение ж/д узла в Лозовой, что в Одессе

Удары по Украине 5 августа: уничтожение ж/д узла в Лозовой, что в Одессе

Вооруженные силы России в ночь на сегодня, 5 августа, нанесли удар по военным объектам на Украине, поразив железнодорожную логистику ВСУ, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были уничтожены?

Что известно об ударе по Украине 5 августа

ВС РФ в ночь на 5 августа нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины в Полтавской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях, сообщает военный блогер Олег Царев. По его данным, в ходе атаки были задействованы БПЛА «Герань».

«Около 30 „Гераней“ обрушились на логистический терминал в Лозовой в Харьковской области. Под удар попала промышленная зона, объекты ВПК, ж/д узел и автовокзал. В частности, поражены склады боеприпасов и военной техники, пункты временной дислокации украинских формирований. Кроме этого, разрушена ж/д станция и уничтожен состав, стоявший под разгрузкой, поэтому остановлена переброска военной техники в сторону оккупированного Славянска в ДНР», — отметил Царев.

Лозовая, являясь крупным железнодорожным узлом на пересечении магистралей, играла ключевую роль в снабжении группировок ВСУ на востоке Украины, уничтожение ее транспортных мощностей наносит серьезный удар по оперативным возможностям украинской армии, уточнил Telegram-канал WarGonzo.

В ходе атаки в ночь на 5 августа российские военные также нанесли удар ракетами «Искандер» по целям ВСУ в городе Белгороде-Днестровском в Одесской области, добавил Царев.

«Одесская область, Белгород-Днестровский район. Взрывы в районе логистических узлов и пунктов хранения. Ранее в этом районе фиксировалась активность по перегрузке гуманитарных и военных поставок, в том числе со стороны Дуная», — сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в личном Telegram-канале.

По его информации, в Днепропетровской области целями стали склады, перегрузочные зоны, маршруты снабжения, в Киевской и Житомирской областях — штабы, узлы связи и логистические хабы ВСУ.

«Удары не разрозненные — это звенья одной цепи. Удары по аэродромам, логистике, железнодорожным развязкам и складам говорят о планомерном выводе из строя резервной инфраструктуры», — заявил Лебедев.

В Минобороны РФ это не комментировали.

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