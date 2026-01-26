Фильм Бекмамбетова возглавил американский кинопрокат и обогнал «Аватар 3» Фильм Бекмамбетова «Казнить, нельзя помиловать» обошел «Аватар 3» в прокате США

Фильм российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Казнить, нельзя помиловать» обошел «Аватар 3» и возглавил американский кинопрокат, передает Variety. Отмечается, что картина собрала $11 млн (около 823,8 млн рублей) за первые выходные.

Фильм «Аватар 3: Пламя и пепел» удерживал первое место в прокате в течение пяти недель, добавили в источнике. При этом бюджет фантастической картины составил $60 млн (около 4,5 млрд рублей).

