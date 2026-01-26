Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 01:19

Фильм Бекмамбетова возглавил американский кинопрокат и обогнал «Аватар 3»

Фильм Бекмамбетова «Казнить, нельзя помиловать» обошел «Аватар 3» в прокате США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Фильм российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Казнить, нельзя помиловать» обошел «Аватар 3» и возглавил американский кинопрокат, передает Variety. Отмечается, что картина собрала $11 млн (около 823,8 млн рублей) за первые выходные.

Фильм «Аватар 3: Пламя и пепел» удерживал первое место в прокате в течение пяти недель, добавили в источнике. При этом бюджет фантастической картины составил $60 млн (около 4,5 млрд рублей).

Ранее организаторы премии «Золотая малина» опубликовали на сайте номинантов 46-й церемонии вручения. В категории «худшая актриса» представлены Ариана Дебоуз, Милла Йовович, Натали Портман, Ребел Уилсон и Мишель Йео.

До этого телеведущий Иван Ургант выпустил новый выпуск рубрики «Взгляд снизу», где вместе с детьми обсудил новые российские киносказки. В первые минуты ролика участники сравнили недавние премьеры и выбрали, какой фильм им понравился больше. Обсуждение прошло в формате детского круглого стола.

Кроме того, результаты кинотеатральной «новогодней битвы» стали рекордными за всю историю наблюдений по числу зрителей. Кассовые сборы российских кинотеатров впервые превысили отметку в 10 млрд рублей.

кинопрокат
фильмы
США
Тимур Бекмамбетов
